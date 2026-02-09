Mimos (in) Sfumato Jardin des Arènes Périgueux

Périgueux

Mimos (in) Sfumato

Jardin des Arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 12:30:00

fin : 2026-07-03 13:20:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03

Nous vivons entourés d’êtres humains et d’autres formes de vie. Pourquoi certaines existences comptent-elles plus que d’autres ? Peut-on éprouver de l’empathie pour un arbre, un poisson, un oiseau ? Et que se passe-t-il lorsque nous tentons, ne serait-ce qu’un instant, de nous mettre à leur place ?

SFUMATO (essais sur la chute des contours) est une réflexion poétique, itinérante et immersive sur les liens que nous tissons avec les autres espèces dans l’espace public. Un voyage sensible qui cherche à brouiller les frontières de notre humanité, à ouvrir des fissures par lesquelles de nouvelles sympathies, attentions et solidarités peuvent circuler. .

Jardin des Arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mimos (in) Sfumato

L’événement Mimos (in) Sfumato Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux