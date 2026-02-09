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Mimos (in) Sfumato Jardin des Arènes Périgueux

Mimos (in) Sfumato Jardin des Arènes Périgueux

Mimos (in) Sfumato Jardin des Arènes Périgueux mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Jardin des Arènes

Adresse : 9 Boulevard des Arènes

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : 0 0 10 Tarif réduit

Périgueux

Mimos (in) Sfumato

Jardin des Arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 12:30:00
fin : 2026-07-03 13:20:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03

Nous vivons entourés d’êtres humains et d’autres formes de vie. Pourquoi certaines existences comptent-elles plus que d’autres ? Peut-on éprouver de l’empathie pour un arbre, un poisson, un oiseau ? Et que se passe-t-il lorsque nous tentons, ne serait-ce qu’un instant, de nous mettre à leur place ?
SFUMATO (essais sur la chute des contours) est une réflexion poétique, itinérante et immersive sur les liens que nous tissons avec les autres espèces dans l’espace public. Un voyage sensible qui cherche à brouiller les frontières de notre humanité, à ouvrir des fissures par lesquelles de nouvelles sympathies, attentions et solidarités peuvent circuler.   .

Jardin des Arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71 

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English : Mimos (in) Sfumato

L’événement Mimos (in) Sfumato Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux

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