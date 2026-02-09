Mimos (in) Sfumato Jardin des Arènes Périgueux
Mimos (in) Sfumato Jardin des Arènes Périgueux mercredi 1 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (in) Sfumato
Jardin des Arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 12:30:00
fin : 2026-07-03 13:20:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03
Nous vivons entourés d’êtres humains et d’autres formes de vie. Pourquoi certaines existences comptent-elles plus que d’autres ? Peut-on éprouver de l’empathie pour un arbre, un poisson, un oiseau ? Et que se passe-t-il lorsque nous tentons, ne serait-ce qu’un instant, de nous mettre à leur place ?
SFUMATO (essais sur la chute des contours) est une réflexion poétique, itinérante et immersive sur les liens que nous tissons avec les autres espèces dans l’espace public. Un voyage sensible qui cherche à brouiller les frontières de notre humanité, à ouvrir des fissures par lesquelles de nouvelles sympathies, attentions et solidarités peuvent circuler. .
Jardin des Arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Mimos (in) Sfumato
L’événement Mimos (in) Sfumato Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux
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