Mimos (in) Univers Le Sans Réserve Périgueux

Périgueux

Mimos (in) Univers

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 10:40:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02

Des individus, des corps et des objets se désarticulent, se déplacent et se relient les uns aux autres, à la recherche d’équilibre et d’harmonie dans l’immensité de l’espace.

Chaque habitant de ce cosmos, chaque son, chaque mouvement participe à un équilibre fragile.

Univers est une expérience sensorielle poétique destinée aux nouveaux-nés, mêlant imagerie visuelle et musique live.

Un lieu d’exploration où la plus petite chose, apparemment insignifiante, peut tout transformer de manière inattendue. Un moment partagé autour de notre vulnérabilité et de notre capacité d’adaptation.

Une expérience unique, en perpétuelle construction, qui invite à un voyage évocateur et immersif.

Focus catalan

Dès 6 mois .

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (in) Univers

L’événement Mimos (in) Univers Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux