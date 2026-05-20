Mimos (IN) AN-KI Jardin de la Visitation Périgueux
Mimos (IN) AN-KI Jardin de la Visitation Périgueux mercredi 1 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (IN) AN-KI
Jardin de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux Dordogne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 11:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04
Dans ce petit chapiteau, on se colle épaules contre épaules pour entendre un conte pour l’avenir d’une nouvelle humanité. Ici se mêlent les objets, les marionnettes, le théâtre visuel, les ambiances sonores, pour raconter l’histoire merveilleuse de Adja et An-Ki.
An-Ki — qui signifie “Univers” — est le monde imaginaire créé par Adja, une fillette qui fait face aux ombres de géants menaçant la forêt qui l’entoure. Avec sa famille, elle part en quête des racines du passé pour reconstruire ce monde qui vacille. Ce théâtre en miniature contient un univers où chaque détail est étudié et imprime en chacun des images inoubliables.
Dès 8 ans ! .
Jardin de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Mimos (IN) AN-KI
L’événement Mimos (IN) AN-KI Périgueux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Communal de Périgueux
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