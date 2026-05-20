Mimos (IN) La surprise + Etienne jaumet Parking Montaigne Périgueux

Périgueux

Mimos (IN) La surprise + Etienne jaumet

Parking Montaigne 2 Cours Michel Montaigne Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 21:30:00

fin : 2026-06-30 23:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Antoine Le Menestrel est fondateur de la compagnie Les Lézards bleus. La compagnie, qui compte plus de 30 ans d’existence, propose des spectacles de danse de façade hybrides qui participent à la transformation des regards portés sur les espaces urbains et naturels. Chaque spectacle est une recréation unique pour une partition architecturale spécifique et un contexte humain particulier. Ici le corps dansant et grimpant viendra explorer la paroi et habiter la construction monumentale éphémère d’Olivier Grossetête. Dans cette rencontre entre deux artistes du vertical, rien n’est destiné à durer, tout est destiné à marquer les esprits

Étienne Jaumet est un musicien français singulier, membre du duo électro Zombie Zombie, dont la trajectoire incarne une quête permanente entre abstraction hypnotique, groove instinctif

et exploration sonore. Formé au saxophone au Conservatoire et diplômé. .

Parking Montaigne 2 Cours Michel Montaigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (IN) La surprise + Etienne jaumet

L’événement Mimos (IN) La surprise + Etienne jaumet Périgueux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Communal de Périgueux