Atelier numérique pour adultes Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
Atelier numérique pour adultes Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux mercredi 17 juin 2026.
Périgueux
Atelier numérique pour adultes
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-07-01 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Cours d’inclusion numérique qui vise à rendre le numérique accessible à tous et toutes et à transmettre les compétences numériques pour devenir autonome.
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Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45
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English : Atelier numérique pour adultes
L’événement Atelier numérique pour adultes Périgueux a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Communal de Périgueux
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