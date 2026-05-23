Atelier numérique pour adultes Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Périgueux

Atelier numérique pour adultes

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Cours d’inclusion numérique qui vise à rendre le numérique accessible à tous et toutes et à transmettre les compétences numériques pour devenir autonome.

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Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45

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English : Atelier numérique pour adultes

L’événement Atelier numérique pour adultes Périgueux a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Communal de Périgueux