Farandole à Histoire (à partir de 3 ans) Périgueux
Farandole à Histoire (à partir de 3 ans) Périgueux mercredi 11 février 2026.
Farandole à Histoire (à partir de 3 ans)
20 Rue Forquenot Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Réservation nécessaire. .
20 Rue Forquenot Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 74 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Farandole à Histoire (à partir de 3 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Communal de Périgueux