Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Partir en Livre Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Partir en Livre Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Partir en Livre Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Pierre Fanlac

Adresse : 12 Avenue Georges Pompidou

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Partir en Livre Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Dans le cadre de Partir en Livre.
Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage.
Gratuit sur inscription, tout public à partir de 7 ans.   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Partir en Livre Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage

L’événement Partir en Livre Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage Périgueux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Communal de Périgueux

À voir aussi à Périgueux (Dordogne)