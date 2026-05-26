Partir en Livre Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
Partir en Livre Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux mercredi 17 juin 2026.
Périgueux
Partir en Livre Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Dans le cadre de Partir en Livre.
Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage.
Gratuit sur inscription, tout public à partir de 7 ans. .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45
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English : Partir en Livre Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage
L’événement Partir en Livre Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage Périgueux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Communal de Périgueux
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