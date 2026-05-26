Partir en Livre Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Périgueux

Partir en Livre Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Dans le cadre de Partir en Livre.

Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage.

Gratuit sur inscription, tout public à partir de 7 ans. .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Partir en Livre Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage

L’événement Partir en Livre Atelier avec l’illustrateur Jérémy Pailler: du croquis au personnage Périgueux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Communal de Périgueux