Périgueux

Mimos (Off) Farce et rattrape

Parc de Vésone Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 16:40:00

Date(s) :

2026-07-04

Tout commence par un jeu simple une personne chute, deux autres la rattrapent. Mais très vite, l’équilibre se complique celui qui tombe entraîne l’autre, un troisième intervient… et chute à son tour. Dans Farce et Rattrape, trois interprètes s’amusent du moment fragile où le corps bascule. Entre chutes, rattrapages et obstacles inattendus, ils composent une danse pleine d’humour autour de la gravité, du déséquilibre et de la solidarité. Qui agit sur qui ? Comment porter l’autre, et supporter ce qui nous pèse ? .

Parc de Vésone Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (Off) Farce et rattrape

L’événement Mimos (Off) Farce et rattrape Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux