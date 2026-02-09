Périgueux

Mimos (Off) Tempest

Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 19:40:00

Date(s) :

2026-07-03

Dans une arène rugueuse, où chaque mouvement est une échappée, deux corps luttent contre la tempête du monde. Dans une trajectoire centrifuge, leurs élans dansent au rythme de la persévérance, l’obstination et la résilience. Créée sur les compositions de Kae Tempest, artiste reconnu pour son ardeur et sa poésie slamée, cette pièce transmet la force d’une rafale, le claquement d’un coup de tonnerre. .

Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mimos (Off) Tempest

L’événement Mimos (Off) Tempest Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux