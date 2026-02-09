Mimos (off) the falling man Parc Aristide Briand Périgueux

Périgueux

Mimos (off) the falling man

Parc Aristide Briand Boulevard Lakanal Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-07-02 17:20:00

Date(s) :

2026-07-02

The Falling Man est un solo acrobatique qui explore la chute, physique et émotionnelle, et la mémoire collective. Entre élégance du corps, force et fragilité, le danseur dialogue avec l’espace et la musique de Franz Heinrich Biber, transformant chaque chute en une danse hypnotique qui nous rappelle que nous tombons tous.

À NOTER ne manquez pas Wall & Peace, l’autre spectacle de la compagnie Wonderground .

Parc Aristide Briand Boulevard Lakanal Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (off) the falling man

L’événement Mimos (off) the falling man Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux