Mimos (off) the falling man Jardin des arènes Périgueux
Mimos (off) the falling man Jardin des arènes Périgueux vendredi 3 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (off) the falling man
Jardin des arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:15:00
fin : 2026-07-03 19:35:00
Date(s) :
2026-07-03
The Falling Man est un solo acrobatique qui explore la chute, physique et émotionnelle, et la mémoire collective. Entre élégance du corps, force et fragilité, le danseur dialogue avec l’espace et la musique de Franz Heinrich Biber, transformant chaque chute en une danse hypnotique qui nous rappelle que nous tombons tous.
À NOTER ne manquez pas Wall & Peace, l’autre spectacle de la compagnie Wonderground .
Jardin des arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Mimos (off) the falling man
L’événement Mimos (off) the falling man Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux
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