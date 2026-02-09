Mimos (off) Umama Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux

Périgueux

Mimos (off) Umama

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-03 10:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Le festival est heureux d’accueillir à nouveau la lituanienne Agnė Muralytė. Avec Umama, elle traverse l’histoire d’une femme qui consacre tout son temps à prendre soin des autres, au détriment d’elle-même. En manipulant quatre masques à la fois, elle explore les frontières entre réel et fiction jusqu’à faire émerger une troublante relation familiale. .

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (off) Umama

L’événement Mimos (off) Umama Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux