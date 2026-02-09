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Mimos (off) Umama Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux

Mimos (off) Umama Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux

Mimos (off) Umama Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord

Adresse : 22 cours Tourny

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Mimos (off) Umama

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-03 10:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Le festival est heureux d’accueillir à nouveau la lituanienne Agnė Muralytė. Avec Umama, elle traverse l’histoire d’une femme qui consacre tout son temps à prendre soin des autres, au détriment d’elle-même. En manipulant quatre masques à la fois, elle explore les frontières entre réel et fiction jusqu’à faire émerger une troublante relation familiale.   .

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71 

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English : Mimos (off) Umama

L’événement Mimos (off) Umama Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux

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