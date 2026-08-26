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AGENDA · Rennes

Min el Djazaïr La Paillette Rennes

jeudi 1 avril 2027 · La Paillette · Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 1 avril 2027
Fin
jeudi 1 avril 2027
Lieu
La Paillette
Adresse
6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes
Ville
Rennes

Min el Djazaïr La Paillette Rennes Jeudi 1 avril 2027, 20h00

Un récit mêlant musique, théâtre d’ombres et vidéo, explorant l’exil et lidentité dune famille juive algérienne au tournant de l’indépendance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-04-01T20:00:00.000+02:00
Fin : 2027-04-01T20:50:00.000+02:00

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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes


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