AGENDA · Rennes
Min el Djazaïr La Paillette Rennes
jeudi 1 avril 2027 · La Paillette · Rennes
Informations pratiques
Min el Djazaïr La Paillette Rennes Jeudi 1 avril 2027, 20h00
Un récit mêlant musique, théâtre d’ombres et vidéo, explorant l’exil et lidentité dune famille juive algérienne au tournant de l’indépendance.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-04-01T20:00:00.000+02:00
Fin : 2027-04-01T20:50:00.000+02:00
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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes
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