« MINABLE UMAIN » DE ROMANE NICOLAS Vendredi 26 juin, 19h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T19:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T19:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:30:00+02:00

Jeudi 25 juin à 19h30

Vendredi 26 juin 19h30

1 heure

Une salariée doit remplir un dossier de demande de financements européens, sous peine d’être renvoyée. Mais elle ne sait pas remplir les dossiers de financements européens. Dans un délire anxieux généralisé, elle envisage tous les moyens, même les plus radicaux, pour remplir sa mission. Au fur et à mesure de l’avancée de la pièce, elle perd pied dans la prolifération de la langue et dans la multiplicité des possibles. Une pièce qui reprend et actualise L’Augmentation de Georges Perec autour de témoignages de travailleur·euses du tertiaire – féroce et jubilatoire.

Texte édité chez Esse que Éditions.

Distribution :

Avec :

Iloni Catala-Bailly

Axel Fauvel

Margaux Migliorero

Samuel Noble

Esteban Pablo

Anaïs-Luna Sanchez

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

→ Projet collectif des élèves de 2e année du Cycle Spécialisé, accompagné.es par Katharina Stalder théâtre Conservatoire de Toulouse