Minalogic Business Meetings, Alpexpo, Grenoble

Une journée 100% business pour rencontrer vos futurs partenaires technologiques !

Après Lyon, c’est à Grenoble, cœur de l’innovation et de la deeptech, que les Minalogic Business Meetings reviennent pour une édition 2026 prometteuse. Venez vivre une journée rythmée par des rendez-vous B2B ultra-qualifiés, du networking et des opportunités concrètes de collaboration et d’investissement !

Pourquoi participer aux Minalogic Business Meetings 2026 ?

Parce que votre temps est précieux et vos enjeux stratégiques ! En une seule journée, vous accédez à :

✅ jusqu’à 15 rendez-vous B2B qualifiés pour booster votre développement,

✅ des temps de networking informels pour élargir votre réseau,

✅ une concentration de plus de 500 acteurs locaux et internationaux de l’innovation,

✅ des échanges ciblés entre donneurs d’ordre, offreurs de technologies, start-ups en levée de fonds, et investisseurs spécialisés, dans tous les domaines du numérique : micro/nanoélectronique, photonique, logiciels, IA, cybersécurité, optique, contenus numériques, industries créatives, etc.

Les Minalogic Business Meetings couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du numérique, avec des solutions pour tous les secteurs d’activité : santé, industrie, mobilité, énergie, défense, culture, etc.

Ne manquez pas cette opportunité d’accélérer vos projets d’innovation et de développer de nouveaux marchés !

