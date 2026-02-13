MINDZ, un fanzine sur la santé mentale, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

MINDZ, un fanzine sur la santé mentale 16 – 29 mars Bibliothèque Mériadeck Gironde

Début : 2026-03-16T13:00:00+01:00 – 2026-03-16T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T14:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

MINDZ, un fanzine sur la santé mentale

Né d’une initiative personnelle sur Instagram, MINDZ a permis de réunir des créateurs du monde entier et de transcender la distance et l’isolement social. Le fanzine a permis de montrer que les réseaux sociaux peuvent permettre de faire réunir les gens et l’aspect thérapeutique de l’expression créative. Les neuf participants de la première édition venaient de pays (Inde, Népal, Allemagne…) et de parcours de vie différents, ils ont utilisé des moyens d’expression variés (photos, articles, BD, poèmes) pour décrire la santé mentale telle qu’ils la vivent.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Exposition proposée à l’occasion de la Fabrique du Citoyen 2026 exposition FABC26

©MINDZ