Minéraux, fossiles et bijoux salle des fêtes Clansayes

Clansayes

Minéraux, fossiles et bijoux

salle des fêtes montée de la tour Clansayes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

16ème édition d’un salon de minéraux qui tend à devenir un évènement minéral du Sud est de la France.

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salle des fêtes montée de la tour Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 02 39 50 minerauxcdf@gmail.com

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English :

16th edition of a mineral show that’s becoming one of the most important mineral events in south-eastern France.

L’événement Minéraux, fossiles et bijoux Clansayes a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence