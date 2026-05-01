Minéraux, fossiles et bijoux salle des fêtes Clansayes
Minéraux, fossiles et bijoux salle des fêtes Clansayes samedi 30 mai 2026.
Clansayes
Minéraux, fossiles et bijoux
salle des fêtes montée de la tour Clansayes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
16ème édition d’un salon de minéraux qui tend à devenir un évènement minéral du Sud est de la France.
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salle des fêtes montée de la tour Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 02 39 50 minerauxcdf@gmail.com
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English :
16th edition of a mineral show that’s becoming one of the most important mineral events in south-eastern France.
L’événement Minéraux, fossiles et bijoux Clansayes a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence