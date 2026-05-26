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Vide grenier Clansayes

Vide grenier Clansayes dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Le village

Ville : 26130 Clansayes

Département : Drôme

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Clansayes

Vide grenier

Le village Clansayes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

L’association Vivre à Clansayes organise un vide grenier/vide dressing dans tout le village.
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Le village Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   videgrenierclansayes@gmail.com

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English :

The Vivre à Clansayes association is organizing a garage sale/dressing room sale throughout the village.

L’événement Vide grenier Clansayes a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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