Vide grenier Clansayes
Vide grenier Clansayes dimanche 14 juin 2026.
Clansayes
Vide grenier
Le village Clansayes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
L’association Vivre à Clansayes organise un vide grenier/vide dressing dans tout le village.
.
Le village Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes videgrenierclansayes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Vivre à Clansayes association is organizing a garage sale/dressing room sale throughout the village.
L’événement Vide grenier Clansayes a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence