UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume Romestaing

Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume Romestaing

Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume Romestaing mardi 20 octobre 2026.

Ville
47250 Romestaing
Département
Lot-et-Garonne
Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Romestaing

Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume

Romestaing Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 17:00:00

Date(s) :
2026-10-20

Partez en minibus à Romestaing sur les traces des templiers, visitez la plumasserie de Véronique Antoine et goutez les vins biologiques du Domaine Chêne Lassolle.
Circuit de 3h.   .

Romestaing 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44  commercialisation@tourisme-clg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume

L’événement Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume Romestaing a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

À voir aussi à Romestaing (Lot-et-Garonne)