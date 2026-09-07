Mini concerts d’orgue, Église Saint-Michel, Bolbec
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Michel · Bolbec
Informations pratiques
Mini concerts d’orgue Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Michel Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
De 14h30 à 17h30, des minis concerts d’une durée d’environ 15 mn seront proposés par Stella PESNEL, organiste titulaire de ce grand orgue.
Église Saint-Michel Place Léon Desgénétais, 76210 Bolbec, France Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 http://www.ville-bolbec.fr Les vitraux et le décor intérieur sont de la fin du XIXe siècle.
De 14h30 à 17h30, des minis concerts d’une durée d’environ 15 mn seront proposés par Stella PESNEL, organiste titulaire de ce grand orgue.
©Ville de Bolbec
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