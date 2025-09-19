Mini conférence thématique : De Pointevin à Fessy : une petite histoire de la photographie à la Saline Royale d’Arc-et-Senans (1847- 2026), Saline royale, Arc-et-Senans

Informations pratiques

Mini conférence thématique : De Pointevin à Fessy : une petite histoire de la photographie à la Saline Royale d’Arc-et-Senans (1847- 2026) 19 et 20 septembre Saline royale Doubs

Gratuit avec le droit d’entrée (10 € à partir de 16 ans durant les Journées européennes du patrimoine)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Il s’agit de la première architecture industrielle à avoir été immortalisée par des photographies, la Saline Royale d’Arc et Senans a, depuis 1847, bénéficié du regard inspiré de nombreux artistes. Cette rétrospective, puisant dans les archives de la Saline et portant sur plus d’un siècle et demi, vous sera présentée par un guide conférencier.

Les visites se dérouleront toutes les 30 minutes. Le Samedi 19 septembre, il y aura des séances à 10h30, 11h15, 12h00, 15h15, 16h00, 17h00

Saline royale Grande Rue, 25610 Arc-et-Senans, France Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381544500 https://www.salineroyale.com [{« type »: « link », « value »: « https://salineroyale.tickeasy.com/fr-FR/produits?fbq_OwKzJKQg3L=2319257158770400101 »}] Construite entre 1775 et 1779 par l’architecte Claude-Nicolas Ledoux, la saline se distingue par la qualité de son architecture qui lui a valu dès 1926 un classement au titre des MH et en 1983 une inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. La rigueur de son plan et le volume des bâtiments forment un enclos en demi-cercle où s’amalgament tous les usages d’une industrie jadis détentrice des attributs de l’autorité souveraine : lieux de travail, lieux de vie et au centre du dispositif maison directorial sont restés figés. une chapelle est adjointe au logis patronal, elle est flanquée de deux vastes ateliers d’évaporation, les « bernes ». Des colonnes cyclopéennes et des frontons, l’omniprésence du calcaire en pierre de taille, l’ampleur des toits de tuiles et le décor d’architecture en rocaille n’ont pas évité à cette industrie d’État, les méfaits de l’effondrement de la rentabilité. Elle a cessé de produire du sel en 1895. Acquise en 1927 par le Conseil général, restaurée à partir de 1936 par l’architecte Polti, la saline est ouverte à la visite et offre un lieu d’accueil monumental pour les expositions temporaires, colloques et séminaires. A36 sortie Gendrey/Saline royale, A39 sortie Poligny. Gare d’accès TER Arc-et-Senans à 100m.

Il s’agit de la première architecture industrielle à avoir été immortalisée par des photographies, la Saline Royale d’Arc et Senans a, depuis 1847, bénéficié du regard inspiré de nombreux artistes. …

© Jean Leblanc