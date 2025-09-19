Journées Européennes du Patrimoine à la Saline royale Saline royale Arc-et-Senans

Journées Européennes du Patrimoine à la Saline royale

Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2026

DE 9h00 à 18h00

Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1982, la Saline royale d’Arc-et-Senans est le chef d’œuvre de Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte visionnaire du siècle des Lumières.

Depuis son ouverture en 1779, ce lieu est passé d’une manufacture royale productrice de sel à un centre culturel ouvert au public et visité par près de 140 000 personnes chaque année.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine , et au travers des activités proposées, la Saline royale invite son public à explorer son architecture, son histoire, les secrets du lieu, sa transformation récente à travers ses expositions et son parc de 13 hectares.

Au cours de son parcours de visite, le public sera invité à la pratique d’activités en lien le patrimoine, l’architecture, la nature, l’environnement et de l’exposition Corto Maltese, un monde en aventures .

PROGRAMMATION:

Visites commentées Découverte de la Saline

Samedi 19 à 9h30, 10h45, 12h, 14h15, 14h45 , 15h30, 16h00 durée 1h

Dimanche 20 à 9h30, 10h45, 12h, 14h15, 14h45 , 15h30, 16h00 durée 1h

Un guide médiateur vous présente les 11 bâtiments, lieux d’habitation et de travail des ouvriers du sel, vous commente l’exposition Histoires de sel avant de vous faire découvrir la vie et l’œuvre de Ledoux, célèbre architecte du siècle des Lumières.

Visite/Conférence thématique, Histoire insolite de la Saline d’Arc et Senans au XXème siècle de l’abandon aux grands projets.

Samedi 19 à 10h30, 12h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00

Dimanche 20 à 10h30, 12h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00

durée 30 min

Après l’arrêt de la production de sel en janvier 1895, la cité ouvrière n’a plus guère d’utilité et les perspectives de reclassification du site ne sont pas facilitées par les crises économiques et les guerres qui se succèdent. Pourtant, de multiples projets seront envisagés afin de sauvegarder et réemployer les édifices Haras national, silo de céréales, poulailler, orphelinat, cave à vin, etc.

À l’appui de nombreuses photos inédites, tirées de la photothèque de la Saline Royale d’Arc et Senans, ponctuées d’anecdotes racontées par notre guide conférencier, venez découvrir les péripéties qui ont émaillé l’histoire de la Saline, depuis son abandon à sa transformation en musée et en centre culturel.

Visite thématique, dans les coulisses du monument en 2026

Samedi 19 à 10h00– durée 1h

Dimanche 20 à 10h00 durée 1h

Un guide vous fera découvrir en exclusivité les lieux habituellement inaccessibles au public qui rythme la vie de la Saline de nos jours. Entre passé industriel et activités culturelles d’aujourd’hui, découvrez la transformation du lieu et de nouveaux points de vue sur le monument.

Atelier: Les défis de l’architecture

Samedi 19 de 11h à 18h

Dimanche 20 de 11h à 18h

Venez relever les défis de l’architecture Construire un bâtiment sous contrainte, mieux connaitre les architectes du passé, s’essayer à l’isométrie, dessiner l’habitat écologique du futur. Un espace de jeux à découvrir et à pratiquer en famille !

MAIS AUSSI EN VISITE LIBRE TOUT LE WEEK-END

La Saline royale, un retour dans le passé avec l’Histopad

L’HistoPad, développé par la société Histovery, permettra grâce à une tablette tactile, une visite en réalité augmentée de la Saline royale. Des immersives historiques 3D à 360° et des objets interactifs 3D permettront aux visiteurs de se projeter dans la Saline royale du XVIIIème siècle à la rencontre des ouvriers du sel au temps de la manufacture.

Une chasse au trésor, un histoselfie, un livre d’or électronique viendront compléter le parcours.

Immersion dans les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO Le Centre de Lumières

Projection toutes les 15 min

À travers huit films de 8 minutes, jusqu’aux confins de l’origine de nos civilisations, embarquez pour un voyage aux quatre coins du monde. (Re)découvrez huit sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO comme vous ne les avez encore jamais vus, en immersion 3D. À travers les siècles et les continents, naviguez sur le globe interactif, répondez au quiz pour en apprendre plus sur le patrimoine mondial et la nécessité de le préserver.

Visitez également un pavillon dédié au patrimoine immatériel avec des vidéos 360° présentant différentes traditions inscrites à l’UNESCO.

Les sites explorés l’Égypte pharaonique le monde romain Samarcande en Ouzbékistan la ville de Venise en Italie l’art Moghol avec le tombeau d’Humayun l’œuvre de Claude Nicolas Ledoux les peintures rupestres de La Serrania de la Lindosa en Amazonie Colombienne

Le billet d’entrée comprend le droit d’entrée au monument, l’accès aux expositions et aux jardins, la mise à disposition d’une tablette audioguide Histopad ainsi que la participation aux visites et activités proposées.

Retrouvez plus d’informations concernant le programme sur le site internet https://www.salineroyale.com/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine/ .

Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine à la Saline royale

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Saline royale Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-02-23 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)