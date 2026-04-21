Atelier découverte du Ukulélé Aux Trois Coups Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

Atelier découverte du Ukulélé

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:45:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Vous avez envie de découvrir le Ukulélé ? De gratter vos premiers accords, de ressentir la joie de jouer quelques notes… et surtout de partager un moment musical en groupe dans une ambiance détendue ? Alors cet atelier est fait pour vous

Que vous soyez totalement débutant ou simplement curieux, venez vivre l’expérience du ukulélé dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. Ici, pas de pression, pas de performance juste le plaisir de jouer ensemble, de se laisser porter par la musique et de repartir avec le sourire.

Musica’Loue, école de musiques actuelles de la Communauté de communes Loue Lison et du Val d’Amour, vous invite à un temps de découverte et de partage, accessible à toutes et tous. Un moment simple et agréable où l’on apprend en s’amusant et où la musique rassemble.

On vous attend pour faire vibrer les cordes… et l’ambiance !

Atelier limité à 6 participants maximum. Inscription par mail.

Participation libre .

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

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English : Atelier découverte du Ukulélé

L’événement Atelier découverte du Ukulélé Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON