Rencontre avec Olga POTAPOVA Aux Trois Coups Arc-et-Senans
Rencontre avec Olga POTAPOVA Aux Trois Coups Arc-et-Senans vendredi 30 mai 2025.
Arc-et-Senans
Rencontre avec Olga POTAPOVA
Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2025-05-30
Venez découvrir et échanger avec Olga Potapova Aux Trois Coups. Dramaturge et autrice Russe de théâtre, Olga explore les liens entre nature, mémoire et arts performatifs. À travers ses pièces et projets interdisciplinaires, elle questionne l’identité, les frontières entre réel et imaginaire, et notre relation au vivant.
En résidence à la Saline d’Arc-et-Senans, elle développe un projet de “walking script” une expérience de marche sensible dans le jardin, mêlant écriture, rythme du corps et dialogue avec l’environnement. Une invitation à se reconnecter à soi, aux lieux et au monde. Ouvert à tous. .
Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com
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English : Rencontre avec Olga POTAPOVA
L’événement Rencontre avec Olga POTAPOVA Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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