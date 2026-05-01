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Appel à bénévoles Aidez les crapauds calamite ! Arc-et-Senans

Appel à bénévoles Aidez les crapauds calamite ! Arc-et-Senans

Appel à bénévoles Aidez les crapauds calamite ! Arc-et-Senans vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Saline royale

Ville : 25610 Arc-et-Senans

Département : Doubs

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 05:00:00

Tarif :

Arc-et-Senans

Appel à bénévoles Aidez les crapauds calamite !

Saline royale Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 05:00:00
fin : 2026-07-03 23:59:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-06-02 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-12 2026-06-16 2026-06-19 2026-06-23 2026-06-26 2026-06-30 2026-07-03 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24

La LPO recherche des bénévoles pour mettre en sécurité les crapauds calamites.
Le 25 et 26 juillet 2026, à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, se déroulera le concert de Sting et de Gims. Des milliers de personnes seront accueillis sur les lieux de vie du crapaud.
De mai à juillet, des nuits de sauvetage sont prévues les mardis et vendredi soirs de 21h30 à 00h.
Contactez nous 06 56 75 26 04 ou au 06 18 02 21 59 pour plus d’information et pour vous inscrire.   .

Saline royale Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 02 21 59 

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English : Appel à bénévoles Aidez les crapauds calamite !

L’événement Appel à bénévoles Aidez les crapauds calamite ! Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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