Atelier créatif pâte Fimo Aux Trois Coups Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

Atelier créatif pâte Fimo

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Aux Trois Coups vous propose un atelier pâte Fimo animé par Dominique JEANNIN CréaDom.

Un moment ludique et créatif pour imaginer, modeler et repartir avec ses propres petites créations en pâte Fimo. Figurines, bijoux, petits objets… tout est possible avec un peu d’imagination !

L’atelier se déroule dans une ambiance conviviale et adaptée aux enfants, pour apprendre en s’amusant. Un bel après-midi créatif en perspective !

Un goûter est prévu pendant l’atelier pour reprendre des forces entre deux créations. .

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

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English : Atelier créatif pâte Fimo

L’événement Atelier créatif pâte Fimo Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON