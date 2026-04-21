Soirée impro doublage de films Aux Trois Coups Arc-et-Senans
Soirée impro doublage de films Aux Trois Coups Arc-et-Senans samedi 16 mai 2026.
Arc-et-Senans
Soirée impro doublage de films
Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16 22:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Préparez-vous à vivre une expérience aussi surprenante qu’hilarante ! Quatre improvisateurs talentueux montent sur scène pour relever un défi de taille réinventer en direct une scène culte du cinéma… sans aucun script.
Le concept est simple, mais terriblement efficace Vous proposez un thème (absurde, poétique, improbable… tout est permis !). Ils improvisent les dialogues en direct, en s’adaptant à l’image et à vos idées
Chaque scène devient alors totalement unique les personnages prennent des tournures inattendues, les répliques fusent, et les situations dérapent avec créativité et humour.
Au programme
– Des détournements de films cultes.
– Des éclats de rire garantis.
– Une performance vivante et interactive.
– Une ambiance conviviale où le public fait partie du spectacle.
Que vous soyez amateur de cinéma, fan d’impro ou simplement en quête d’une soirée originale, ne manquez pas ce rendez-vous!
Une seule certitude vous ne verrez jamais deux fois le même spectacle. .
Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com
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English : Soirée impro doublage de films
L’événement Soirée impro doublage de films Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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