BLIND TEST Aux trois coups Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

BLIND TEST

Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Seul, en duo ou en équipe, viens tester tes connaissances dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur.

Des grands classiques incontournables aux pépites plus inattendues, le défi est assuré!

Blind test gratuit et sans réservation. .

Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BLIND TEST

L’événement BLIND TEST Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON