Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BLIND TEST Aux trois coups Arc-et-Senans

BLIND TEST Aux trois coups Arc-et-Senans

BLIND TEST Aux trois coups Arc-et-Senans samedi 23 mai 2026.

Lieu : Aux trois coups

Adresse : 4 Grande Rue

Ville : 25610 Arc-et-Senans

Département : Doubs

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Arc-et-Senans

BLIND TEST

Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Seul, en duo ou en équipe, viens tester tes connaissances dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur.
Des grands classiques incontournables aux pépites plus inattendues, le défi est assuré!
Blind test gratuit et sans réservation.   .

Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   auxtroiscoups@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BLIND TEST

L’événement BLIND TEST Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

À voir aussi à Arc-et-Senans (Doubs)