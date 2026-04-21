BLIND TEST Aux trois coups Arc-et-Senans
BLIND TEST Aux trois coups Arc-et-Senans samedi 23 mai 2026.
Arc-et-Senans
BLIND TEST
Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Seul, en duo ou en équipe, viens tester tes connaissances dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur.
Des grands classiques incontournables aux pépites plus inattendues, le défi est assuré!
Blind test gratuit et sans réservation. .
Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com
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English : BLIND TEST
L’événement BLIND TEST Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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