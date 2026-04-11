Exposition Marc de Bernardis Château de Roche Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

Exposition Marc de Bernardis

Château de Roche 16 Roche sur Loue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-25 2026-04-26 2026-05-02 2026-05-03

Marc de Bernardis est un peintre suisse dont le travail explore sans cesse le portrait, le corps sublime ou absurde les écarts entre être et paraître, l’arbre comme marqueur du temps, la nature comme souffle et comme refuge. Ses techniques sont classiques graphite, fusain, peinture à l’huile, gouache. Cairns, arbres, forêts appellent le crayon un geste vif pour transcrire ce qui se présente. L’huile et la gouache créent des atmosphères, des mondes troubles qui traduisent la difficulté de l’existence. Formé à l’ECAL Lausanne, il a largement exposé en Suisse. Lors du Tétramorphe I, son oeuvre est présente dans tout le château, en visite libre, et ses tableaux disponibles à la vente.

Tétramorphe est un programme culturel enraciné dans la tradition du symposium grec des rencontres résidentielles où les idées, la gastronomie, le vin et la création artistique se rejoignent. Quatre cycles par an, quatre visages de l’expérience humaine, dans le cadre intime du château. .

Château de Roche 16 Roche sur Loue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté info@chateauderoche.com

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English : Exposition Marc de Bernardis

L’événement Exposition Marc de Bernardis Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-04-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)