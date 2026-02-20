LUX SALINA, L’OPERA SALINE ROYALE Arc-et-Senans

LUX SALINA, L’OPERA

SALINE ROYALE Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

2026-05-29

Un petit chœur et un grand chœur de 150 enfants, accompagnés des musiciens de l’Orchestre Victor Hugo, racontent et chantent l’histoire de l’architecte des Lumières Claude-Nicolas Ledoux, bâtisseur visionnaire de la Saline royale d’Arc-et-Senans.

Cette deuxième édition réunit 150 enfants des classes d’un quartier prioritaire de la Ville de Besançon (quartier Clairs-Soleils) et de la Communauté de Communes Loue Lison (Quingey, Arc-et-Senans, Épeugney), qui travaillent toute l’année pour apprendre les chants et découvrir l’œuvre de Ledoux.

Un spectacle qui prône l’humanité, le respect de l’autre et l’ouverture au monde à l’image de la pensée de Ledoux traduite dans son traité L’architecture considérée sous le rapport de l’Art des mœurs et de la Législation.

Les enfants se produiront sur scène vendredi 29 et samedi 30 mai 2026, dans la salle Ledoux à la Saline royale.

+33 3 81 54 45 00 billeterie@salineroyale.com

