Les Epicuriades Saline Royale Arc-et-Senans

Les Epicuriades

Saline Royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 89 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date :

Début : 2026-05-02 17:00:00

fin : 2026-05-02 02:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Rendez-vous aux portes de la Saline royale, à 17H00, pour une soirée hors du temps, jusqu’au bout de la nuit

Dès l’accueil, laissez-vous surprendre par une mise en scène typiquement basque… mais chut, nous gardons la surprise !

Une soirée surprenante avec au programme

– Un apéritif de la distillerie Marguet Champreux et des ses amis en extérieur sous le soleil jurassien

– Une expérience festive, gastronomique et immersive dans le Centre de Lumières.

– Un festin basque Comté pour profiter pleinement des artistes avec au menu, le meilleur de nos 2 régions pour une cuisine gourmande. Quelle région l’emportera? Certainement les deux !

Un menu composé de

Apéritif & entrée

Plat principal

Dessert gourmand & café

Le traditionnel digestif de la distillerie Marguet Champreux

Inclus 2 boissons + 1 bouteille de vin pour 2

Pour chaque invité un cadeau surprise remis à l’entrée.

Tout au long de la soirée, des artistes et DJ animeront l’événement dans une atmosphère festive et chaleureuse, esprit féria garanti !

Et bien plus encore…

Et parce qu’une soirée Epicuriades ne serait pas complète sans un brin de magie plein de surprises jalonneront la soirée, pour que chaque instant soit une découverte, une émotion, un souvenir inoubliable. .

Saline Royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

