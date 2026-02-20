Printemps des amateurs Printemps des Amateurs Saline royale Arc-et-Senans
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-26
Organisé par le Département, le Printemps des amateurs met à l’honneur les artistes amateurs du Doubs.
– Des pièces de théâtre captivantes et de l’improvisation jouées par des comédiens passionnés.
– Danse du monde, danse du Second Empire ou encore danse contemporaine, des performances variées, interprétées par des artistes adultes et adolescents.
– Des numéros de cirque impressionnants pour émerveiller petits et grands.
– Des orchestres et des chorales pour vibrer tout au long de la journée. .
Printemps des Amateurs Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com
