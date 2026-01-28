Exposition Mystification Architecture et cinéma, la quête de l’illusion saline royale Arc-et-Senans

Exposition Mystification Architecture et cinéma, la quête de l’illusion

saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 12 – 12 – 13 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 09:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-07-01 2026-09-01 2026-11-01

[EXPOSITION TEMPORAIRE]

À une époque où les frontières entre le réel et la fiction sont brouillées, l’architecture et le cinéma se rencontrent pour vous inviter à une expérience visuelle immersive à travers l’art de l’illusion.

Cette exposition unique met en lumière la manière dont l’architecture, avec ses façades audacieuses et ses structures innovantes, utilise le trompe-l’oeil pour remettre en question la notion d’espace, tandis que le cinéma, à travers ses décors et ses effets spéciaux, joue avec notre perception pour nous transporter dans des mondes irréels.

Naviguez entre d’impressionnants décors de cinéma, des maquettes architecturales qui défient les lois de la perspective, des projections immersives et les peintures de l’artiste Claude Gazier présentes dans chaque salle et accompagnant la déambulation.

Partez enfin à la rencontre de la belle et la bête avec une reconstitution des décors du film de Jean Cocteau.

SALLE 1

Les fondations de l’illusion

L’histoire du trompe-l’oeil dans l’architecture, depuis les illusions du Parthenon d’Athènes,

les peintures murales de la Renaissance, l’architecture visionnaire de Claude-Nicolas Ledoux, jusqu’aux façades contemporaines qui jouent avec la perspective.

Parallèlement, une chronologie du cinéma montrera comment les premiers effets spéciaux ont utilisé des techniques d’illusion pour émerveiller le spectateur.

SALLE 2

L’architecture comme scène

À travers des projections, des photographies, des affiches originales, des extraits de films, des plans d’architectes, découvrez comment des lieux emblématiques ont été modifiés ou magnifiés à l’écran comme la Saline royale dans Dom Juan ou encore la Fontaine de Trevi dans la Dolce Vita.

SALLE 3

Fusion du virtuel et du réel

L’architecture devient un décor vivant où l’on rejoue l’Histoire, où l’on se ré-approprie l’espace à travers des narrations intimes et épiques, brouillant la frontière entre fiction et réalité.

Explorez la façon dont les techniques de création de mondes virtuels dans les jeux vidéo influencent désormais le cinéma.

SALLE 4

Du grand écran aux grandes villes

Le cinéma d’anticipation et d’animation influence profondément l’architecture contemporaine, en projetant des visions radicales de l’espace et de l’habitat.

La Planète sauvage, 2001 L’Odyssée de l’espace, Renaissance… ces films ne se contentent pas d’imaginer le futur ils le dessinent, influençant architectes et urbanistes dans leur quête de nouvelles spatialités.

SALLE 5

L’éternelle quête de l’illusion

L’exposition se terminera par une réflexion sur la poursuite continue de l’homme pour créer, déformer et jouer avec la réalité avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Qu’il s’agisse de construire des bâtiments qui défient la gravité ou de créer des mondes cinématographiques qui transportent le spectateur, l’architecture et le cinéma continuent d’évoluer ensemble, magnifiant l’art de l’illusion.

SALLE 6

La Belle et la Bête

Dans le sous-sol voûté du bâtiment central de la Saline royale, entrez en immersion dans le célèbre film de Jean Cocteau La Belle et la Bête.

À travers les décors reconstitués par l’architecte décorateur chilio-américain Juan Pablo Molyneux, plongez dans l’ambiance mystérieuse et intimiste de l’œuvre cinématographique originale. .

saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Mystification Architecture et cinéma, la quête de l’illusion

L’événement Exposition Mystification Architecture et cinéma, la quête de l’illusion Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-01-28 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)