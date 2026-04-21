Spectacle de magie PETIT DESASTRES Salle des fêtes d’Arc-et-Senans Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

Spectacle de magie PETIT DESASTRES

Salle des fêtes d’Arc-et-Senans 28 Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09 19:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Aux Trois Coups accueillent Marc Rigaud, magicien de la compagnie Compagnie Légers demains, pour un spectacle plein d’humour, de surprises… et de magie !

Dans Petit Désastres, un mystérieux petit extraterrestre débarque chez Marc… et les choses deviennent vite imprévisibles ! Entre tours de magie, mots qui disparaissent, objets qui changent et expériences étonnantes, ce spectacle interactif mêle magie, imagination et jeu autour de la lecture.

Un moment drôle et étonnant à partager en famille, pour les enfants à partir de 7 ans (et tous les grands enfants qui les accompagnent).

Venez passer un moment chaleureux autour d’un spectacle original… et peut-être repartir avec quelques étoiles dans les yeux! .

Salle des fêtes d’Arc-et-Senans 28 Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

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English : Spectacle de magie PETIT DESASTRES

L’événement Spectacle de magie PETIT DESASTRES Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON