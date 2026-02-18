LA SALINE ROYALE, UN HERITAGE UNIVERSEL SALINE ROYALE Arc-et-Senans

LA SALINE ROYALE, UN HERITAGE UNIVERSEL

Percez les mystères de son inscription au patrimoine mondial.

Samedi 6 juin 2026 à 15h.

La Saline Royale est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1982, mais connaissez-vous vraiment sa valeur Universelle et Exceptionnelle ?

En équipe, vous serez chargés de réunir tous les indices qui vous conduisent à en déduire les raisons pour lesquels ce bien est si précieux.

Durée: 1h-1h30

Merci de vous présenter à l’accueil-billetterie 15 min en avance.

Activité à réaliser en groupe à partir de 2 personnes. (il est possible de passer plusieurs réservations pour un même groupe).

Le billet la Saline Royale un héritage universel ne donne pas accès aux musées et aux expositions.

Vous avez la possibilité de réserver votre droit d’entrée en complément au tarif réduit.

Tout public à partir de 7 ans.

Les personnes mineures doivent être accompagnées par un adulte durant toute l’activité.

Activité en extérieur, prévoir une tenue adapté.

L’activité est maintenue même en cas d’intempéries (annulation en cas de risque majeur). .

SALINE ROYALE Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 00 billeterie@salineroyale.com

