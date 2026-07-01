Soirée échecs Aux Trois Coups Arc-et-Senans
vendredi 31 juillet 2026 · Aux Trois Coups · Arc-et-Senans
Informations pratiques
Arc-et-Senans
Soirée échecs
Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-21 2026-09-11 2026-09-25
Amateurs d’échecs ou stratèges confirmés, préparez vos meilleurs coups !
Un vendredi soir sur deux, la salle se transforme en véritable échiquier géant où concentration et bonne ambiance se rencontrent.
Pas besoin d’attendre le coup parfait, réservez vite votre place et rejoignez la partie !
L’inscription est simple et gratuite via l’application ChessBar / ChessLab sur Android et iPhone.
En bonus une grande finale régionale aura lieu entre les meilleurs joueurs, afin de couronner le champion .
Venez relever le défi, progresser et surtout partager un moment convivial autour du jeu le plus mythique du monde ! .
Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée échecs
L’événement Soirée échecs Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
À voir aussi à Arc-et-Senans (Doubs)
- CONCERT DES TALENTS ADAMI CLASSIQUE Saline Royale Arc-et-Senans 1 août 2026
- Atelier Création en Résine ATLELIER RGPA UNE TOUCHE D’ELEGANCE Arc-et-Senans 5 août 2026
- Les Nuits de la Saline Cinéma Plein air Les Nuits de la Saline Cinéma Plein air Arc-et-Senans 6 août 2026
- Soirée Fléchettes Aux trois coups Arc-et-Senans 7 août 2026
- Tournoi fléchettes Aux trois coups Arc-et-Senans 22 août 2026