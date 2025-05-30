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Tournoi fléchettes Aux trois coups Arc-et-Senans

Tournoi fléchettes Aux trois coups Arc-et-Senans

Tournoi fléchettes Aux trois coups Arc-et-Senans samedi 20 juin 2026.

Lieu : Aux trois coups

Adresse : 4 Grande Rue

Ville : 25610 Arc-et-Senans

Département : Doubs

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arc-et-Senans

Tournoi fléchettes

Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Vous aimez la compétition ? Ou vous cherchez simplement une soirée conviviale entre amis ?
Venez relever le défi lors de notre tournoi de fléchettes en doublette et tentez de décrocher le fameux trophée des vainqueurs remis en jeu !

Que vous soyez un joueur confirmé ou un total débutant, ce tournoi est ouvert à tous.
Les règles du jeu seront expliquées en début de soirée par nos bénévoles, qui resteront disponibles pour répondre à toutes vos questions. Pas besoin d’être un expert le plus important est de partager un moment fun et dynamique dans une ambiance chaleureuse.

Comment participer ?
Constituez une équipe de 2 joueurs
Participation 5 € par doublette
Inscription obligatoire en ligne https://aux-trois-coups.s2.yapla.com/fr/event-107849
À gagner Le trophée tant convoité et la fierté d’être les champions de la soirée !
Alors… qui sera la doublette la plus redoutable ?
Venez tester votre adresse, encourager vos amis et profiter d’une soirée sous le signe de la bonne humeur !   .

Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   auxtroiscoups@hotmail.com

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English : Tournoi fléchettes

L’événement Tournoi fléchettes Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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