Tournoi fléchettes Aux trois coups Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

Tournoi fléchettes

Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Vous aimez la compétition ? Ou vous cherchez simplement une soirée conviviale entre amis ?

Venez relever le défi lors de notre tournoi de fléchettes en doublette et tentez de décrocher le fameux trophée des vainqueurs remis en jeu !

Que vous soyez un joueur confirmé ou un total débutant, ce tournoi est ouvert à tous.

Les règles du jeu seront expliquées en début de soirée par nos bénévoles, qui resteront disponibles pour répondre à toutes vos questions. Pas besoin d’être un expert le plus important est de partager un moment fun et dynamique dans une ambiance chaleureuse.

Comment participer ?

Constituez une équipe de 2 joueurs

Participation 5 € par doublette

Inscription obligatoire en ligne https://aux-trois-coups.s2.yapla.com/fr/event-107849

À gagner Le trophée tant convoité et la fierté d’être les champions de la soirée !

Alors… qui sera la doublette la plus redoutable ?

Venez tester votre adresse, encourager vos amis et profiter d’une soirée sous le signe de la bonne humeur ! .

Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

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English : Tournoi fléchettes

L’événement Tournoi fléchettes Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON