Tournoi fléchettes Aux trois coups Arc-et-Senans
Tournoi fléchettes Aux trois coups Arc-et-Senans samedi 20 juin 2026.
Arc-et-Senans
Tournoi fléchettes
Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Vous aimez la compétition ? Ou vous cherchez simplement une soirée conviviale entre amis ?
Venez relever le défi lors de notre tournoi de fléchettes en doublette et tentez de décrocher le fameux trophée des vainqueurs remis en jeu !
Que vous soyez un joueur confirmé ou un total débutant, ce tournoi est ouvert à tous.
Les règles du jeu seront expliquées en début de soirée par nos bénévoles, qui resteront disponibles pour répondre à toutes vos questions. Pas besoin d’être un expert le plus important est de partager un moment fun et dynamique dans une ambiance chaleureuse.
Comment participer ?
Constituez une équipe de 2 joueurs
Participation 5 € par doublette
Inscription obligatoire en ligne https://aux-trois-coups.s2.yapla.com/fr/event-107849
À gagner Le trophée tant convoité et la fierté d’être les champions de la soirée !
Alors… qui sera la doublette la plus redoutable ?
Venez tester votre adresse, encourager vos amis et profiter d’une soirée sous le signe de la bonne humeur ! .
Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com
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English : Tournoi fléchettes
L’événement Tournoi fléchettes Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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