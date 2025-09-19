Atelier Création en Résine ATLELIER RGPA UNE TOUCHE D’ELEGANCE Arc-et-Senans

Informations pratiques

Arc-et-Senans

Atelier Création en Résine

ATLELIER RGPA UNE TOUCHE D’ELEGANCE 20 Rue du Canton d’Aval Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 48 – 48 – 168 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-12-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-29 2026-09-02 2026-09-26 2026-10-07 2026-10-31 2026-11-04 2026-11-28 2026-12-02

Envie de créer vos propres bijoux et accessoires personnalisés ? Poussez les portes de l’atelier de Patricia et découvrez les techniques de fabrication de petits objets ou bijoux en résine. A partir de 16 ans.

Aucune expérience n’est requise ! Patricia vous accompagne à chaque étape.

Donnez vie à votre bijou ou accessoire en y apportant votre touche personnelle (fleurs séchées, paillettes, feuilles d’or ou même un petit souvenir ou photo apporté par vos soins).

Vous repartirez fièrement avec votre création.

Le matériel est fourni ainsi que l’équipement de protection requis (blouse, masque, lunettes) . Si vous le souhaitez vous pouvez apporter des petits éléments à incorporer dans la résine (fleurs séchées, bijoux, etc)

Choisissez votre formule

* Formule 1h (Initiation Résine UV) Idéale pour une première découverte rapide et magique. Réservation en ligne.

* Formule 2h (Immersion Résine UV & Époxy) En plus de la résine UV, découvrez le travail de la résine époxy, idéale pour jouer avec les transparences, les volumes et les coulées plus profondes. Nous consulter pour la réservation. .

ATLELIER RGPA UNE TOUCHE D’ELEGANCE 20 Rue du Canton d’Aval Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté reservation@valleedelaloue.com

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English : Atelier Création en Résine

L’événement Atelier Création en Résine Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON