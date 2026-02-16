Concert de l’Orchestre Français des Jeunes à la Saline royale Saline royale Arc-et-Senans

Concert de l’Orchestre Français des Jeunes à la Saline royale

En résidence à la Saline royale depuis 2023, l’Orchestre Français des Jeunes revient cet été pour deux concerts symphoniques exceptionnels, dirigés par la cheffe estonienne Kristiina Poska.

Concert 14/08 à 20h00

Sous la baguette de Kristiina Poska, leur nouvelle directrice musicale, c’est à d’abord une plongée au cœur d’un chef-d’œuvre du répertoire français que nous invitent les jeunes musiciens La Mer de Debussy. Cette ode à la nature y dialoguera avec l’émouvant Concerto n° 23 de Mozart sous les doigts d’Alexandre Tharaud.

Concert 25/08 à 20h00

À tous les âges, ses contes nous transportent vers un Orient féérique… Shéhérazade, princesse des Mille et une nuits est à l’honneur pour le deuxième concert de l’OFJ à la Saline royale. Kristiina Poska et l’OFJ ont en effet choisi le Shéhérazade de Rimski-Korsakov pour célébrer la musique russe, tandis que le Concerto n° 2de Chostakovitch, interprété par Alexandre Tharaud, nous rappelle combien la Russie fut une terre de virtuoses du clavier.

Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

