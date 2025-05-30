Match Coupe du Monde 2026 France Norvège Aux Trois Coups Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

Match Coupe du Monde 2026 France Norvège

Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 23:59:00

Date(s) :

2026-06-26

Venez vivre le match Équipe de France vs Équipe de la Norvège de football.

Aux Trois Coups, on vous propose de partager ce match France Sénégal dans une ambiance conviviale et chaleureuse, comme on les aime supporters, amis, curieux ou passionnés… tout le monde est le bienvenu pour vibrer ensemble devant cet événement sportif.

Venez avec votre bonne humeur et votre maillot bleu si vous en avez un ! On vous attend pour faire vibrer le bar… Allez les Bleus ! .

Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

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English : Match Coupe du Monde 2026 France Norvège

L’événement Match Coupe du Monde 2026 France Norvège Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON