Ciné concert Microcosmos, le peuple de l’herbe D17 Arc-et-Senans

Ciné concert Microcosmos, le peuple de l’herbe

D17 Ciné concert Microcosmos, le peuple de l’herbe Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Ciné concert

Microcosmos, le peuple de l’herbe

CONCERT SYMPHONIQUE DE L’ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE SUR LA MUSIQUE DU FILM MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L’HERBE.

FILM DE CLAUDE NURIDSANY ET MARIE PÉRENNOU (1997) MUSIQUE DE BRUNO COULAIS

En écho à l’exposition Mystification et au Festival des jardins, plongez au coeur de l’infiniment petit avec ce documentaire exceptionnel qui révèle la vie secrète des insectes et des petites créatures de nos campagnes.

Un pays où les animaux savent marcher sur l’eau, déambuler tête en bas ou tomber sans dommage de cent fois leur hauteur, freinés par la seule résistance de l’air… Dans ce monde, le sablier du temps s’accélère une heure pour un jour, un jour pour une saison, une saison pour une vie…

Le film remporte 5 César en 1997 et est nommé dans 3 autres catégories. Sa prouesse technique est récompensée au Festival de Cannes. Immersif, ce film émerveille les spectateurs de tout âge. .

D17 Ciné concert Microcosmos, le peuple de l’herbe Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné concert Microcosmos, le peuple de l’herbe

L’événement Ciné concert Microcosmos, le peuple de l’herbe Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-01-29 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)