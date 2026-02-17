Jeu de piste Meurtre à la Saline royale Saline royale Arc-et-Senans

Jeu de piste Meurtre à la Saline royale

Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:30:00

fin : 2026-04-09 16:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-09 2026-04-15 2026-06-27

Ce matin, à la Saline royale d’Arc-et-Senans, le corps sans vie du directeur, Jean Roux Montclar, a été découvert. Les circonstances de son décès semblent floues et laissent penser à un assassinat. En équipe, vous vous glisserez dans la peau d’enquêteurs en partant à la rencontre des différents habitants de la Saline. Faites lumière sur la mort de M. Montclar, découvrez le(s) coupable(s), l’arme du crime et conduisez l’assassin derrière les barreaux ! Le dénouement de cette enquête permettra aux équipes de reconstituer un code afin d’ouvrir un coffre.

Mardi 7 avril à 14h30, jeudi 9 avril à 14h30, mercredi 15 avril à 14h30 et samedi 27 juin à 15h.

Durée: 1h-1h30

Merci de vous présenter à l’accueil-billetterie 15 min en avance.

Activité à réaliser en groupe à partir de 2 personnes. (il est possible de passer plusieurs réservations pour un même groupe).

Chaque équipe qui résoudra l’énigme repartira avec une surprise.

Le billet Meurtre à la Saline ne donne pas accès aux musées et aux expositions.

Vous avez la possibilité de réserver votre droit d’entrée en complément au tarif réduit.

Tout public à partir de 7 ans.

Les personnes mineures doivent être accompagnées par un adulte durant toute l’activité.

Activité en extérieur, prévoir une tenue adapté.

L’activité est maintenue même en cas d’intempéries (annulation en cas de risque majeur). .

Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 00 billetterie@salineroyale.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeu de piste Meurtre à la Saline royale Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-02-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)