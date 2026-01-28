Tempus Floris Le temps de la fleur Saline royale Arc-et-Senans

Tempus Floris Le temps de la fleur

Les 20 et 21 juin 2026, le temps suspend son souffle à la Saline royale d’Arc-et-Senans. Dans ce lieu emblématique, Tempus Floris invite le public à une rencontre rare entre patrimoine, création florale et émotions végétales. Cette année, le thème Le Bal des Oiseaux sera le fil conducteur de l’événement.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de fleurs, les professionnels, les curieux et tous ceux qui souhaitent vivre une expérience esthétique et sensorielle unique.

Tempus Floris, l’art floral comme langage universel

Tempus Floris — le temps de la fleur — est un festival dédié à la création florale contemporaine, à la transmission des savoir-faire et à la célébration du végétal sous toutes ses formes.

Pensé comme un parcours sensible, le festival invite les visiteurs à flâner, observer, ressentir et s’émerveiller.

Des créations florales au cœur du site

Une vingtaine de compositions et installations florales surprenantes, disséminées sur l’ensemble du site, ponctuent la visite.

Imaginées et dirigées artistiquement par Gaétan Jacquet, Président de l’Association du Collège Floral de France, ces œuvres dialoguent avec l’architecture, la lumière et le paysage, offrant une lecture contemporaine et poétique du lieu. .

