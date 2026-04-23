La Colonie de Vacances Concert Musiques Actuelles Saline royale Arc-et-Senans
La Colonie de Vacances Concert Musiques Actuelles Saline royale Arc-et-Senans dimanche 20 septembre 2026.
Arc-et-Senans
La Colonie de Vacances Concert Musiques Actuelles
Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-20
4 scènes, 18 musiciens, une onde de choc vivez l’ultime vertige acoustique de La Colonie de Vacances.
En plaçant le public au centre de quatre scènes, La Colonie de Vacances transforme un concert en une expérience sensorielle où les harmonies et les rythmes vous enveloppent littéralement.
Fidèles à la philosophie de John Cage chacun est à la meilleure place les 18 musiciens du collectif proposent une écoute à plusieurs niveaux, conçue pour vous surprendre et vous bousculer.
Treize ans après leurs débuts, La Colonie de Vacances vient faire ses adieux ! Une ultime opportunité de découvrir cette installation sonore unique avant qu’elle ne disparaisse de nos scènes. .
Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté billetterie@salineroyale.com
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English : La Colonie de Vacances Concert Musiques Actuelles
L’événement La Colonie de Vacances Concert Musiques Actuelles Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-04-23 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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