La Colonie de Vacances Concert Musiques Actuelles Saline royale Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

La Colonie de Vacances Concert Musiques Actuelles

Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-20

4 scènes, 18 musiciens, une onde de choc vivez l’ultime vertige acoustique de La Colonie de Vacances.

En plaçant le public au centre de quatre scènes, La Colonie de Vacances transforme un concert en une expérience sensorielle où les harmonies et les rythmes vous enveloppent littéralement.

Fidèles à la philosophie de John Cage chacun est à la meilleure place les 18 musiciens du collectif proposent une écoute à plusieurs niveaux, conçue pour vous surprendre et vous bousculer.

Treize ans après leurs débuts, La Colonie de Vacances vient faire ses adieux ! Une ultime opportunité de découvrir cette installation sonore unique avant qu’elle ne disparaisse de nos scènes. .

Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté billetterie@salineroyale.com

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English : La Colonie de Vacances Concert Musiques Actuelles

L’événement La Colonie de Vacances Concert Musiques Actuelles Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-04-23 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)