CONCERT DES TALENTS ADAMI CLASSIQUE Saline Royale Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

CONCERT DES TALENTS ADAMI CLASSIQUE

Saline Royale Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Cette année, les Talents Adami Classique seront accueillis à la Saline royale, du 27 juillet au 2 août 2026, pour une résidence qui s’achèvera en musique avec le premier concert de la promotion 2026 sur la scène de la salle Ledoux le samedi 1er août 2026.

La Saline royale offrira aux talents les meilleures conditions pour apprendre à travailler ensemble, peaufiner leur répertoire et enregistrer des captations de leurs prestations.

Chaque année depuis presque 30 ans, l’Adami met en lumière huit jeunes artistes solistes lyriques et instrumentistes, grâce à son opération Talents Adami Classique.

Cette opération est désormais un label reconnu et valorisant pour les artistes qui en bénéficient les Talents Adami Classique sont fréquemment nommés voire récompensés lors des Victoires de la Musique Classique.

Véritable dispositif d’accompagnement, cette opération permet aux artistes de vivre une expérience complète à la rencontre des professionnels et du public.

Programme à venir… .

Saline Royale Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 00 billetterie@salineroyale.com

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English : CONCERT DES TALENTS ADAMI CLASSIQUE

L’événement CONCERT DES TALENTS ADAMI CLASSIQUE Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)