Soirée Fléchettes Aux trois coups Arc-et-Senans
vendredi 24 juillet 2026 · Aux trois coups · Arc-et-Senans
Informations pratiques
Arc-et-Senans
Soirée Fléchettes
Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07 2026-09-04 2026-09-18
Débutants curieux, amateurs passionnés ou joueurs confirmés, venez tester votre précision dans une ambiance conviviale et détendue !
Un vendredi soir sur deux, les cibles n’attendent que vous pour relever le défi. Que vous souhaitiez découvrir les fléchettes, améliorer votre technique ou vous perfectionner aux côtés d’autres passionnés, ces soirées sont faites pour vous.
Pas besoin d’être un expert pour participer ! Venez partager un moment ludique, échanger des conseils et progresser à votre rythme.
Au programme parties amicales, défis, astuces de joueurs expérimentés et bonne humeur garantie.
En bonus Venez vous mesurer aux autres lors d’un tournoi convivial chaque trimestre pour tenter de décrocher le titre de champion de la soirée ! .
Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com
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English : Soirée Fléchettes
L’événement Soirée Fléchettes Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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