Soirée FIFA avant le coup d’envoi Aux trois coups Arc-et-Senans
samedi 18 juillet 2026 · Aux trois coups · Arc-et-Senans
Informations pratiques
Arc-et-Senans
Soirée FIFA avant le coup d’envoi
Aux trois coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Et si le match commençait avant le match ?
Avant la diffusion officielle de la Coupe du Monde, venez défier vos amis manette en main lors de notre soirée FIFA !
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Aux trois coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com
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English : Soirée FIFA avant le coup d’envoi
L’événement Soirée FIFA avant le coup d’envoi Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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