Soirée FIFA avant le coup d’envoi Aux trois coups Arc-et-Senans

Informations pratiques

Arc-et-Senans

Soirée FIFA avant le coup d’envoi

Aux trois coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Et si le match commençait avant le match ?

Avant la diffusion officielle de la Coupe du Monde, venez défier vos amis manette en main lors de notre soirée FIFA !

Choisissez votre sélection favorite, composez votre équipe de rêve et tentez de décrocher la victoire dans une ambiance conviviale et festive.

Bar ouvert et bonne humeur garantie

Diffusion du match officiel à la suite de la soirée

Rejoignez-nous pour une soirée 100 % foot, des terrains virtuels aux plus grandes affiches de la Coupe du Monde ! .

Aux trois coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

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English : Soirée FIFA avant le coup d’envoi

L’événement Soirée FIFA avant le coup d’envoi Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON