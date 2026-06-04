Les Rendez-vous Augmentés Saline royale Arc-et-Senans
Les Rendez-vous Augmentés Saline royale Arc-et-Senans jeudi 16 juillet 2026.
Arc-et-Senans
Les Rendez-vous Augmentés
Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Dans le cadre de l’exposition Mystification Architecture et cinéma, la quête de l’illusion , l’équipe de médiation de la Saline royale a le plaisir de vous présenter ces rendez-vous.
Jeudi 16, mardi 21, jeudi 23, mardi 28 juillet 2026
Mardi 18, jeudi 20, mardi 25 et jeudi 27 août 2026
À l’occasion de l’exposition Mystification Architecture et cinéma, la quête de l’illusion, venez échanger avec une médiatrice autour des fascinants liens entre architecture, cinéma et illusion.
Curieux, passionnés ou simplement de passage, profitez de ce moment convivial pour poser vos questions, découvrir les secrets et anecdotes de l’exposition… et participer à un jeu autour de ses thématiques pour prolonger l’expérience de manière ludique et immersive !
Informations pratiques
Horaires en continu de 14h à 17h (sauf jeudi 20 août de 9h à 12h)
Tarif Gratuit après acquittement du droit d’entrée
Accès tout public
Conditions les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte sur l’activité
Renseignements 03.81.54.45.45 ou billetterie@salineroyale.com dans la limite des places disponibles .
Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com
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English : Les Rendez-vous Augmentés
L’événement Les Rendez-vous Augmentés Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-06-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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