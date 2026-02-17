Les nuits de la Saline Le collectionneur d’Illusion Saline Royale Arc-et-Senans

Les nuits de la Saline Le collectionneur d’Illusion

Cet été, la Saline royale vous propose des soirées uniques incluant une visite de l’Exposition Mystification Architecture et cinéma, la quête de l’illusion, un dîner (ou pique-nique libre dans le parc) et un spectacle avec des projections monumentales dans le Centre de lumières pour prolonger l’expérience visuelle immersive.

Les jeudis, vendredis et samedis soir, du 9 juillet au 18 juillet

Pique-nique et visite libre de l’exposition Mystification à partir de 19h .

