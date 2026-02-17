Les nuits de la Saline Le collectionneur d’Illusion Saline Royale Arc-et-Senans
Les nuits de la Saline Le collectionneur d’Illusion
Saline Royale Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-18
2026-07-09 2026-07-16
Cet été, la Saline royale vous propose des soirées uniques incluant une visite de l’Exposition Mystification Architecture et cinéma, la quête de l’illusion, un dîner (ou pique-nique libre dans le parc) et un spectacle avec des projections monumentales dans le Centre de lumières pour prolonger l’expérience visuelle immersive.
Les jeudis, vendredis et samedis soir, du 9 juillet au 18 juillet
Pique-nique et visite libre de l’exposition Mystification à partir de 19h .
Saline Royale Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com
