Les P’tites Visites Thématiques Saline royale Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

Les P’tites Visites Thématiques

Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-21 14:45:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-28

Dans le cadre de l’exposition Mystification Architecture et cinéma, la quête de l’illusion , l’équipe de médiation de la Saline royale a le plaisir de vous présenter ces rendez-vous.

Les lundis, mercredis et vendredis du 6 au 22 juillet 2026 à 14h

De Ledoux au cinéma l’architecture qui raconte

Durant cette visite, découvrez comment l’architecture a inspiré les décors de cinéma à travers des formes parfois étonnantes et visionnaires. Ensuite vous plongerez dans l’univers de Claude-Nicolas Ledoux et de son ambitieux projet de cité idéale de Chaux. Parmi la centaine de bâtiments imaginés par l’architecte, certains présentent des formes singulières conçues pour révéler leur fonction un concept fascinant appelé architecture parlante . Une visite entre utopie, architecture et imaginaire cinématographique.

Les lundis, mercredis et vendredis du 6 au 22 juillet 2026 à 15h

Les lundis, mercredis et vendredis du 17 au 28 août 2026 à 15h (pas de visites le mercredi 19/08)

La Belle et la Bête de l’ombre à la magie, de Cocteau à Disney

Nous connaissons tous La Belle et la Bête des studios The Walt Disney Company… mais connaissez-vous la version de Jean Cocteau réalisée en 1946 ?

À l’occasion de cette visite immersive, plongez dans de véritables décors de cinéma et découvrez les secrets du film de Cocteau, ainsi que les différences fascinantes avec la célèbre adaptation de Disney. Une expérience magique entre cinéma et conte intemporel.

Les lundis, mercredis et vendredis du 6 au 22 juillet 2026 à 15h

Les lundis, mercredis et vendredis du 17 au 28 août 2026 à 15h (pas de visites le mercredi 19/08)

Le Trompe-l’œil à travers les siècles

De la Préhistoire à nos jours, l’art du trompe-l’œil n’a cessé d’émerveiller petits et grands. Peinture, architecture, effets visuels… les artistes ont toujours cherché à jouer avec nos regards et nos perceptions. Lors de cette visite thématique, partez à la découverte de ces illusions fascinantes et explorez la manière dont elles ont évolué à travers les siècles jusqu’aux mondes virtuels du cinéma et du jeu vidéo.

Informations pratiques

Horaires à 14h (durée 45min) 15h (durée 30 min) 16h (durée 30 min) selon la visite choisie

Tarif Gratuit après acquittement du droit d’entrée

Accès tout public

Conditions les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte sur l’activité

Renseignements et réservations 03.81.54.45.45 ou billetterie@salineroyale.com dans la limite des places disponibles .

Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

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English : Les P’tites Visites Thématiques

L’événement Les P’tites Visites Thématiques Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)